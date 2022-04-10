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Под Харьковом украинские десантники уничтожили два российских беспилотника

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Киев, Воскресенье 10 апреля 2022 13:41
Под Харьковом украинские десантники уничтожили два российских беспилотника Фото: украинские десантники уничтожили два беспилотника оккупантов (24tv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Житомирские десантники под Харьковом уничтожили два российских беспилотника типа "Орлан-10". Украинские защитники применили британский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Starstreak.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что отличились подразделения противовоздушной обороны 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Десантники 9 и 10 апреля из ПЗРК Starstreak сбили два российских БПЛА "Орлан-10".

Командование ДШВ опубликовало видео применения британского ПЗРК. На кадрах зафиксировано первое использование Starstreak десантниками в боевых условиях.

Напомним, с начала войны в Украине оккупанты потеряли более 100 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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