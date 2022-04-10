ru ua
Нд, 10 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Харковом українські десантники знищили два російські безпілотники

Новость на русском →
Київ, Неділя 10 квітня 2022 13:41
Під Харковом українські десантники знищили два російські безпілотники Фото: українські десантники знищили два безпілотники окупантів (24tv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Житомирські десантники під Харковом знищили два російські безпілотники типу "Орлан-10". Українські захисники застосували британський переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК) Starstreak.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Зазначається, що відзначилися підрозділи протиповітряної оборони 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Десантники 9 і 10 квітня з ПЗРК Starstreak збили два російських БПЛА "Орлан-10".

Командування ДШВ опублікувало відео застосування британського ПЗРК. На кадрах зафіксовано перше використання starstreak десантниками в бойових умовах.

Нагадаємо, з початку війни в Україні окупанти втратили понад 100 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Війна Росії проти України триває 46-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну