Под Харьковом столкнулись два рейсовых автобуса: пострадали пассажиры

Авария случилась в Чугуевском районе около села Терновая. Там на дороге столкнулись два автобуса.

По предварительной информации, пострадали три пассажира - их доставили в больницу с синяками и ушибами. Еще три человека от госпитализации отказались.

В полиции пока не сообщают обстоятельства ДТП. На месте работает следственно-оперативная группа Чугуевского райуправления.