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Під Харковом зіткнулися два рейсові автобуси: постраждали пасажири

Автор: Іванна Шовкун

У Харківській області сталася ДТП за участю двох рейсових автобусів. Внаслідок зіткнення постраждали три пасажири.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області у Telegram.

Аварія сталася в Чугуївському районі біля села Тернова. Там на дорозі зіткнулися два автобуси.

За попередньою інформацією, постраждали троє пасажирів - їх доправили до лікарні з синцями та забоями. Ще троє людей від госпіталізації відмовилися.

У поліції наразі не повідомляють обставини ДТП. На місці працює слідчо-оперативна група Чугуївського райуправління.

Нагадаємо, у Хмельницьку сталася смертельна ДТП за участю митника. Внаслідок аварії загинула 90-річна жінка.

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