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Под Харьковом столкнулись два рейсовых автобуса: пострадали пассажиры

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Харьковская область, Вторник 18 января 2022 12:31
Под Харьковом столкнулись два рейсовых автобуса: пострадали пассажиры Фото: под Харьковом столкнулись автобусы (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Харьковской области произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов. В результате столкновения пострадали три пассажира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области в Telegram.

Авария случилась в Чугуевском районе около села Терновая. Там на дороге столкнулись два автобуса.

По предварительной информации, пострадали три пассажира - их доставили в больницу с синяками и ушибами. Еще три человека от госпитализации отказались.

В полиции пока не сообщают обстоятельства ДТП. На месте работает следственно-оперативная группа Чугуевского райуправления.

Напомним, в Хмельницке произошло смертельное ДТП с участием таможенника. В результате аварии погибла 90-летняя женщина.

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