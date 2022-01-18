Под Харьковом столкнулись два рейсовых автобуса: пострадали пассажиры

В Харьковской области произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов. В результате столкновения пострадали три пассажира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области в Telegram .

Авария случилась в Чугуевском районе около села Терновая. Там на дороге столкнулись два автобуса.

По предварительной информации, пострадали три пассажира - их доставили в больницу с синяками и ушибами. Еще три человека от госпитализации отказались.

В полиции пока не сообщают обстоятельства ДТП. На месте работает следственно-оперативная группа Чугуевского райуправления.