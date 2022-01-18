Під Харковом зіткнулися два рейсові автобуси: постраждали пасажири

У Харківській області сталася ДТП за участю двох рейсових автобусів. Внаслідок зіткнення постраждали три пасажири.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області у Telegram .

Аварія сталася в Чугуївському районі біля села Тернова. Там на дорозі зіткнулися два автобуси.

За попередньою інформацією, постраждали троє пасажирів - їх доправили до лікарні з синцями та забоями. Ще троє людей від госпіталізації відмовилися.

У поліції наразі не повідомляють обставини ДТП. На місці працює слідчо-оперативна група Чугуївського райуправління.