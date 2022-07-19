Под Харьковом россияне оборудовали морг для своих военных

Отмечается, что количество трупов постоянно растет, поскольку россияне ежедневно теряют своих солдат в боях как в соседних Луганской и Донецкой областях, так и в тылу захваченных территорий.

"На территории одного из сельскохозяйственных предприятий Боровой оккупанты обустроили морг, куда свозят трупы своих военных", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 115 тысяч своих военных с учетом как жертв, так и раненых.

При этом, по данным Генштаба, РФ потеряла в войне против Украины около 40 000 военных убитыми.

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