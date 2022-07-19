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Під Харковом росіяни обладнали морг для своїх військових

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У тимчасово окупованому селищі Борова в Харківській області росіяни обладнали морг, куди звозять своїх військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Борівську селищну раду.

Зазначається, що кількість трупів постійно зростає, оскільки росіяни щодня втрачають своїх солдатів в боях як в сусідніх Луганській і Донецькій областях, так і в тилу захоплених територій.

"На території одного з сільськогосподарських підприємств Борової окупанти облаштували морг, куди звозять трупи своїх військових", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 115 тисяч своїх військових з урахуванням як жертв, так і поранених.

При цьому, за даними Генштабу, станом РФ втратила у війні проти України близько 40 000 військових убитими.

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Харків