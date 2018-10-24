В Германии трое пожарных специально устраивали поджоги, чтобы их тушить

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В целом их действия нанесли ущерб почти на миллион евро

Трое пожарных в немецком городе Нойс, вблизи Дюссельдорфа, умышленно устроили серию пожаров, поскольку хотели что-то потушить. В целом их действия нанесли ущерб почти на миллион евро, сообщает РБК-Украина,ссылаясь на Deutsche Welle.

Как отмечается, трое молодых волонтеров местной пожарной службы в целом совершили 13 поджогов в период между октябрем 2017 года и январем 2018 года.

В этом признался один из подозреваемых через своего адвоката. Обвиняемый отметил, что мотивом было "стремление тушить пожары" из-за отсутствия пожаров в городе. Двое адвокатов других подозреваемых озвучили похожую мотивацию своих клиентов.

Трое подозреваемых в возрасте от 20 до 23 лет поджигали транспортные средства (в частности грузовики и мотоциклы) и дома. В целом их действия нанесли ущерб почти на миллион евро. Подсудимым грозит крупный штраф и заключение.

Напомним, ранее в пожаре на железнодорожной станции в немецком городе Зигбург пострадали около 40 человек.