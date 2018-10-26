Під Харковом в результаті пожежі на підприємстві загинула людина

Ілюстративне фото (cv.dsns.gov.ua)

Ще дві особи постраждали від пожежі в селі Хроли

Під Харковом в результаті пожежі на одному з підприємств загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що пожежа виникла вчора ввечері у виробничому приміщенні ТОВ "Технокоммет", яке знаходиться в селі Хроли під Харковом. Вогонь охопив площу в 1000 квадратних метрів, в результаті пожежі загинула одна людина.

"Підрозділами ДСНС врятовано 6 осіб, з яких 2 особи з різними ступенями тяжкості госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині троє пожежників спеціально влаштовували підпали, щоб гасити. Зокрема, троє молодих волонтерів місцевої пожежної служби здійснили 13 підпалів в період між жовтнем 2017 року і січнем 2018 року. Один з обвинувачених зазначив, що мотивом було "прагнення гасити пожежі" через відсутність пожеж у їх місті.

Зазначимо, на пожежах в Україні за минулий тиждень загинули 32 людини. Крім того, за звітний період ще 6 осіб потонули.