Под Харьковом в результате ДТП пострадали 4 человека

Сейчас пострадавшие находятся в больнице

Под Харьковом в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), которое произошло сегодня утром, 2 июля 2018 года, пострадали 4 человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

Как сообщается, авария произошла сегодня, 2 июля, в 09:31 на Окружной дороге в поселке Высокий.

"24-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Geely. В результате аварии пострадал 69-летний водитель и 68-летняя пассажирка автомобиля Geely, а также 24-летний водитель и 26-летний пассажир автомобиля "ВАЗ", - говорится в сообщении.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице, состояние их здоровья удовлетворительное.

#поліція_Харківщини #ДТП В Харьковском районе в результате ДТП пострадали четверо граждан Пострадавшие с травмами... Опубликовано Полиция Харьковщины Понедельник, 2 июля 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП под Николаевом пострадали трое детей.