В ДТП под Николаевом пострадали трое детей

Водитель Fiat уснул и заехал под грузовик, который ехал впереди

Под Николаевом на эстакаде возле села Константиновка днем в субботу, 30 июня, автомобиль Fiat Doblo столкнулся с грузовиком MAN. Об этом сообщило местное издание "Новости N".

"Оба автомобиля двигались в направлении Николаева. Возле села Константиновка на эстакаде водитель Fiat уснул и заехал под грузовик, который ехал впереди", - говорится в сообщении.

По информации издания, за рулем легкового автомобиля был житель Киева, с ним ехали трое детей от 6 до 8 лет.

Все дети получили ушибы, у одного ребенка подозрение на сотрясение мозга, у второго - вероятный перелом ключицы, водитель не пострадал.

Все пострадавшие доставлены в детскую областную больницу.

Фото: ДТП под Николаевом

Напомним, 30 июня в Первомайском районе Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли и еще двое травмированы.