Під Харковом внаслідок ДТП постраждали 4 людей

Наразі постраждалі знаходяться у лікарні,

Під Харковом внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), що сталася сьогодні вранці, 2 липня 2018 року, постраждали 4 людей. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області у Facebook.

Як повідомляється, аварія сталася сьогодні, 2 липня, о 09:31 на Окружній дорозі в селищі Високий.

"24-річний водій автомобіля "ВАЗ" не впорався з керуванням та виїхавши на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з автомобілем Geely. Внаслідок аварії постраждав 69-річний водій та 68-річна пасажирка автомобіля Geely, а також 24-річний водій та 26-річний пасажир автомобіля "ВАЗ", - йдеться у повідомленні.

Наразі постраждалі знаходяться у лікарні, стан їх здоров’я задовільний.

#поліція_Харківщини #ДТП У Харківському районі внаслідок ДТП постраждало четверо громадян Потерпілі із травмами... Опубліковано Поліція Харківщини Понеділок, 2 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ДТП під Миколаєвом постраждали троє дітей.