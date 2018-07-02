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Під Харковом внаслідок ДТП постраждали 4 людей

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 13:30
Фото: ДТП під Харковом (facebook.com/police.kharkov)
Фото: ДТП під Харковом (facebook.com/police.kharkov)

Наразі постраждалі знаходяться у лікарні,

Під Харковом внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), що сталася сьогодні вранці, 2 липня 2018 року, постраждали 4 людей. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області у Facebook.

Як повідомляється, аварія сталася сьогодні, 2 липня, о 09:31 на Окружній дорозі в селищі Високий.

"24-річний водій автомобіля "ВАЗ" не впорався з керуванням та виїхавши на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з автомобілем Geely. Внаслідок аварії постраждав 69-річний водій та 68-річна пасажирка автомобіля Geely, а також 24-річний водій та 26-річний пасажир автомобіля "ВАЗ", - йдеться у повідомленні.

Наразі постраждалі знаходяться у лікарні, стан їх здоров’я задовільний. 

 

#поліція_Харківщини #ДТП У Харківському районі внаслідок ДТП постраждало четверо громадян Потерпілі із травмами...

Опубліковано Поліція Харківщини Понеділок, 2 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ДТП під Миколаєвом постраждали троє дітей.

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Теги публікації: ДТП, Харків, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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