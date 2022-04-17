Под Харьковом при разминировании российского боеприпаса погибли 3 спасателя, еще 4 ранены

Трагический случай около Харькова произошел в субботу вечером.

"При разминировании погибли три спасателя... Четверо тяжелораненых. В частности, погиб командир части пиротехники", - сказал чиновник.

Глава МВД уточнил, что во время разминирования взорвалась часть кассетного боеприпаса.

"Есть боеприпасы, к которым даже специалисты осторожны относятся, и даже в этих случаях случаются очень трагические вещи", - отметил Монастырский.

Он призывает украинцев ни в коем случае не трогать боеприпасы, мины, растяжки, а тут же вызывать специалистов.