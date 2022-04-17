Під Харковом при розмінуванні російського боєприпасу загинули 3 рятувальники, ще 4 поранені

Під Харковом при розмінуванні російського касетного боєприпасу стався вибух, в результаті чого загинули троє саперів-рятувальників, у тому числі командир частини з піротехнічних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Трагічний випадок біля Харкова стався в суботу ввечері.
"При розмінуванні загинули три рятувальники... Четверо тяжкопоранених. Зокрема, загинув командир частини піротехніки", - сказав чиновник.
Глава МВС уточнив, що під час розмінування вибухнула частина касетного боєприпасу.
"Є боєприпаси, до яких навіть фахівці обережні ставляться, і навіть у цих випадках трапляються дуже трагічні речі", - зазначив Монастирський.
Він закликає українців в жодному разі не чіпати боєприпаси, міни, розтяжки, а одразу викликати фахівців.
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