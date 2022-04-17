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Під Харковом при розмінуванні російського боєприпасу загинули 3 рятувальники, ще 4 поранені

Фото: російський снаряд, що впав у Харкові (t.me/pravda_gerashchenko)
Автор: Володимир Костирін

Під Харковом при розмінуванні російського касетного боєприпасу стався вибух, в результаті чого загинули троє саперів-рятувальників, у тому числі командир частини з піротехнічних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Трагічний випадок біля Харкова стався в суботу ввечері.

"При розмінуванні загинули три рятувальники... Четверо тяжкопоранених. Зокрема, загинув командир частини піротехніки", - сказав чиновник.

Глава МВС уточнив, що під час розмінування вибухнула частина касетного боєприпасу.

"Є боєприпаси, до яких навіть фахівці обережні ставляться, і навіть у цих випадках трапляються дуже трагічні речі", - зазначив Монастирський.

Він закликає українців в жодному разі не чіпати боєприпаси, міни, розтяжки, а одразу викликати фахівців.

Раніше повідомлялося, що в селі Литвинівка Київської області 17-річний хлопець підірвався на розтяжці.

Також ми писали, що перед цим у Чернігівській області трактор підірвався на протитанковій міні.

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ХарківпиротехникиВибух