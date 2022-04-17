Під Харковом при розмінуванні російського боєприпасу загинули 3 рятувальники, ще 4 поранені

Трагічний випадок біля Харкова стався в суботу ввечері.

"При розмінуванні загинули три рятувальники... Четверо тяжкопоранених. Зокрема, загинув командир частини піротехніки", - сказав чиновник.

Глава МВС уточнив, що під час розмінування вибухнула частина касетного боєприпасу.

"Є боєприпаси, до яких навіть фахівці обережні ставляться, і навіть у цих випадках трапляються дуже трагічні речі", - зазначив Монастирський.

Він закликає українців в жодному разі не чіпати боєприпаси, міни, розтяжки, а одразу викликати фахівців.