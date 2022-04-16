ru ua
Сб, 16 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под Киевом 17-летний парень подорвался на растяжке

Новина українською →
Киевская область, Суббота 16 апреля 2022 22:50
Под Киевом 17-летний парень подорвался на растяжке Под Киевом 17-летний парень подорвался на растяжке (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Литвиновка Вышгородского района Киевской области 17-летний парень подорвался на растяжке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

По данным полиции, 15 апреля подростки пошли гулять к заброшенному зданию. Только 17-летний юноша открыл дверь, как произошел взрыв.

К счастью, все ребята выжили. Один из пострадавших получил травмы головы, однако в госпитализации не нуждался.

"Уважаемые граждане, призываем вас быть осторожными, следить за досугом детей, не пользоваться лесными дорогами и тропами, не посещать необследованных правоохранителями здания в районах, которые были в оккупации и следовать инструкциям взрывотехников и спасателей", - говорится в сообщении.

Под Киевом 17-летний парень подорвался на растяжке

Под Киевом 17-летний парень подорвался на растяжке (facebook.com/pol.kyivregion)

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области трактор подорвался на противотанковой мине.

Также мы писали, что в Днепропетровской области из-за кассетного снаряда подорвался гражданский.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Война в Украине Вторжение России в Украину
NEWS
52-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
52-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев