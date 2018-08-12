Под Харьковом пять человек отравились грибами

Пострадавших госпитализировали в городскую больницу Харькова

В Харьковской области пять человек отравились грибами, состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Об этом говорится в сообщении местной полиции.

Сообщается, что в токсикологическое отделение Харьковской городской клинической больницы с признаками пищевого отравления второй степени поступили пять человек. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

По данным полиции, группа харьковчан находилась на отдыхе на одной из баз в Старом Салтове Волчанского района. В лесу вблизи села Металловка они собрали грибы, а после их употребления почувствовали себя плохо и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 6 человек отравились грибами. Одного из них сразу перевели в стационарное отделение в удовлетворительном состоянии, состояние остальных пятерых оценивалось как достаточно тяжелое.

До этого в селе Ясеново Второе Любашевского района Одесской области многодетная семья отравилась грибами, в результате чего умерла мать и 11-летний сын.