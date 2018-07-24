В Киеве 6 человек отравились грибами

Состояние пятерых пострадавших все еще тяжелое

В Киевскую токсикологическую реанимацию с острым отравлением грибами госпитализированы 6 человек. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, говорится на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, отравление произошло на прошлых выходных.

Так, одного человека уже переведены в стационарное отделение в удовлетворительном состоянии, состояние остальных пятерых - достаточно тяжелое.

"Важно, что все пациенты не просто имеют кишечные и другие расстройства из-за неправильного приготовления или употребления грибов, а страдают настоящими острыми отравлениями несъедобными грибами", - сообщила Гинзбург и посоветовала при первых симптомах отравления после употребления грибов обращаться к врачу.

Напомним, в селе Ясеново Второе Любашевского района Одесской области многодетная семья отравилась грибами, в результате чего умерла мать и 11-летний сын.

Также сообщалось о массовом отравлении детей в детском садике Одессы.

Дети жаловались на боль в животе, у некоторых наблюдалась рвота и диарея. К одному из детей вызывали на дом врача и был поставлен диагноз желудочная инфекция.