В Киеве 6 человек отравились грибами
Состояние пятерых пострадавших все еще тяжелое
В Киевскую токсикологическую реанимацию с острым отравлением грибами госпитализированы 6 человек. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, говорится на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, отравление произошло на прошлых выходных.
Так, одного человека уже переведены в стационарное отделение в удовлетворительном состоянии, состояние остальных пятерых - достаточно тяжелое.
"Важно, что все пациенты не просто имеют кишечные и другие расстройства из-за неправильного приготовления или употребления грибов, а страдают настоящими острыми отравлениями несъедобными грибами", - сообщила Гинзбург и посоветовала при первых симптомах отравления после употребления грибов обращаться к врачу.
Напомним, в селе Ясеново Второе Любашевского района Одесской области многодетная семья отравилась грибами, в результате чего умерла мать и 11-летний сын.
Также сообщалось о массовом отравлении детей в детском садике Одессы.
Дети жаловались на боль в животе, у некоторых наблюдалась рвота и диарея. К одному из детей вызывали на дом врача и был поставлен диагноз желудочная инфекция.