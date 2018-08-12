Під Харковом п'ятеро осіб отруїлися грибами

Постраждалих госпіталізували до міської лікарні Харкова

У Харківській області п'ятеро людей отруїлися грибами, стан їх здоров'я оцінюється як задовільний. Про це йдеться в повідомленні місцевої поліції.

Повідомляється, що до токсикологічного відділення Харківської міської клінічної лікарні з ознаками харчового отруєння другого ступеня надійшли п'ять осіб. Стан їх здоров'я медики оцінюють як задовільний.

За даними поліції, група харків'ян перебувала на відпочинку на одній з баз в Старому Салтові Вовчанського району. У лісі поблизу села Металівка вони зібрали гриби, а після їх вживання відчули себе погано і викликали бригаду швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві 6 осіб отруїлися грибами. Одного з них відразу перевели в стаціонарне відділення в задовільному стані, стан решти п'ятьох оцінювався як досить важкий.

До цього в селі Ясеново Друге Любашівського району Одеської області багатодітна сім'я отруїлася грибами, в результаті чого померла мати і 11-річний син.