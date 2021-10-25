Під Харковом п'яний чоловік напав на бригаду "швидкої"
У Харківській області скоїли напад на бригаду швидкої допомоги. Інцидент стався 24 жовтня під час госпіталізації пацієнтки до Слобожанської міської лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Центр екстреної медичної допомоги.
"Повз лікувальний заклад проходив чоловік, який знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Тримаючи свій мобільний телефон у руці, чоловік розпочав коментувати та знімати роботу медичних працівників, при цьому нецензурно висловлюючись та ображаючи фельдшера", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що на зауваження та прохання припинити такі дії, чоловік почав ще агресивніше поводитись та кидатись з "кулаками" на медичного працівника, але від удару фельдшера захистив водій спеціалізованого авто.
Крім того, за присутності персоналу лікарні та перехожих, чоловік намагався вдарити та пошкодити автомобіль бригади і медичне обладнання.
Як додають у повідомленні, інформація про протиправні дії чоловіка буде передана до правоохоронців.