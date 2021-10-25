ru ua
Пн, 25 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Під Харковом п'яний чоловік напав на бригаду "швидкої"

Новость на русском →
Харківська область, Понеділок 25 жовтня 2021 10:43
Під Харковом п'яний чоловік напав на бригаду "швидкої" Фото: під Харковом п'яний чоловік напав на бригаду "швидкої" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Харківській області скоїли напад на бригаду швидкої допомоги. Інцидент стався 24 жовтня під час госпіталізації пацієнтки до Слобожанської міської лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Центр екстреної медичної допомоги.

"Повз лікувальний заклад проходив чоловік, який знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Тримаючи свій мобільний телефон у руці, чоловік розпочав коментувати та знімати роботу медичних працівників, при цьому нецензурно висловлюючись та ображаючи фельдшера", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що на зауваження та прохання припинити такі дії, чоловік почав ще агресивніше поводитись та кидатись з "кулаками" на медичного працівника, але від удару фельдшера захистив водій спеціалізованого авто.

Крім того, за присутності персоналу лікарні та перехожих, чоловік намагався вдарити та пошкодити автомобіль бригади і медичне обладнання.

Як додають у повідомленні, інформація про протиправні дії чоловіка буде передана до правоохоронців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Розмір штрафів будуть визначати по-новому: Мінсоцполітики анонсувало зміни
Розмір штрафів будуть визначати по-новому: Мінсоцполітики анонсувало зміни
DAILY
Секретар РНБО Олексій Данілов: Я за жорстку президентську республіку
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Секретар РНБО Олексій Данілов: Я за жорстку президентську республіку