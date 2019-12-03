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Под Харьковом поезд насмерть сбил мужчину

Новости » Происшествия     03.12.2019 - 17:19
Под Харьковом поезд насмерть сбил мужчину
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Предварительно установлено, что мужчина упал с платформы

В Харьковском районе на железнодорожной платформе "Карачевка" в поселке Покотиловка поезд насмерть сбил человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Отмечается, что событие произошло 3 декабря около 13:00. По предварительным данным, грузовой поезд допустил наезд на неустановленного мужчину, который, вероятно, упал с платформы.

Машинист транспортного средства применял экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм гражданин погиб на месте.

Движение транспорта прекращалось почти на полтора часа.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Сейчас сотрудники полиции выясняют личность погибшего и все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Запорожской области в селе Павловское на рельсах обнаружили тела трех человек. Правоохранители установили, что люди погибли в результате наезда поезда.

РБК-Украина писало, что в Киевской области возле станции "Брезань" поезд сбил женщину на смерть, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

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