ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киевской области поезд насмерть сбил женщину

Новости » Происшествия     22.11.2019 - 13:07
В Киевской области поезд насмерть сбил женщину
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте

В Киевской области возле станции "Брезань" поезд сбил женщину насмерть, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Сообщается, что потерпевшей оказалась местная жительница 1955 года. Женщина получила травмы несовместимые с жизнью. Движение железнодорожного транспорта не прекращалось и осуществлялось по запасным путям.

Полици открыла по факту уголовное дело по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в ноябре поезд в Харьковской области сбил мужчину насмерть. По информации правоохранителей, 61-летний потерпевший сидел на рельсах и не реагировал на сигналы машиниста.

Также РБК-Украина сообщало, что во Львовской области поезд сбил подростка. 17-летний парень получил несовместимые с жизнью травмы. Полиция открыла уголовное дело по ч. 3 ст. 276, а именно нарушение правил безопасности или эксплуатации железнодорожного транспорта.

Кроме этого, в Запорожской области в селе Павловское на рельсах обнаружили тела трех человек. Правоохранители установили, что люди погибли в результате наезда поезда. По факту инцидента было открыто уголовное производство.

В РФ анонсировали запуск грузовых поездов по Крымскому мосту В Николаевской области горел дизельный поезд
Новости Украины поезд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь