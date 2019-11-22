В Киевской области поезд насмерть сбил женщину

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Женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте

В Киевской области возле станции "Брезань" поезд сбил женщину насмерть, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Сообщается, что потерпевшей оказалась местная жительница 1955 года. Женщина получила травмы несовместимые с жизнью. Движение железнодорожного транспорта не прекращалось и осуществлялось по запасным путям.

Полици открыла по факту уголовное дело по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в ноябре поезд в Харьковской области сбил мужчину насмерть. По информации правоохранителей, 61-летний потерпевший сидел на рельсах и не реагировал на сигналы машиниста.

Также РБК-Украина сообщало, что во Львовской области поезд сбил подростка. 17-летний парень получил несовместимые с жизнью травмы. Полиция открыла уголовное дело по ч. 3 ст. 276, а именно нарушение правил безопасности или эксплуатации железнодорожного транспорта.

Кроме этого, в Запорожской области в селе Павловское на рельсах обнаружили тела трех человек. Правоохранители установили, что люди погибли в результате наезда поезда. По факту инцидента было открыто уголовное производство.