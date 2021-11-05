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Под Харьковом отремонтировали дорогу с самым интенсивным движением

Автор: Наталия Гурковская

В Харьковской области завершились дорожно-ремонтные работы на дороге областного значения О-212553 "Харьков - Липцы - Борисовка", считающейся одной из самых загруженных в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Харьковской облгосадминистрации.

Учитывая высокую интенсивность движения, в ходе ремонта на дороге был проведен также комплекс работ по обеспечению безопасности. В частности, здесь были установлены 3 интерактивных радара для измерения скорости. Также 2 светофора были оборудованы светодиодными сигнальными опорами.

Дополнительно на дороге установили маячки для обозначения пешеходных переходов и освещение.

За последние несколько лет дорогу О-212553 уже отремонтировали на участке от Харькова до села Русские Тишки, а также отрезок в поселке Липцы.

Напомним, недавно стало известно, что, начиная со следующего года, по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" 29 областных больниц будут оборудывать вертолетными площадками.

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Большая стройка