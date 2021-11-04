В следующем году в Украине 29 больниц будут оборудованы вертолетными площадками

В рамках программы президента Владимира Зеленского " Большая стройка " в следующем году планируется провести масштабное обновление областных больниц. Значительную часть из них также оборудуют площадками для санитарной авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы ОП, координатора "Большой стройки" Кирилла Тимошенко во время форума "Украина 30. Безопасная громада" .

"Мы будем восстанавливать 48 областных больниц, как детских, так и взрослых. И самое главное - для того чтобы мы вместе с МВД и ГСЧС могли помогать людям, в 29 из этих больниц будут построены вертолетные площадки именно для того, чтобы быстро доставлять людей в больницы", - заявил Тимошенко.

По его словам, в текущем году президентская программа добилась значительных успехов в восстановлении медицинской инфраструктуры. Так, завершается строительство 201 приемного отделения в опорных больницах и 600 амбулаторий. Обновлены были также и медучреждения в небольших громадах, обслуживающие несколько населенных пунктов.

"Если говорить о приемных отделениях, то это не только строительство или реконструкция. Государство и местные общины на условиях софинансирования предоставляют большую технику, которую эти опорные больницы в целом не видели много лет, вообще не знали о существовании и возможности существования такой техники в больнице опорной. Это и аппараты компьютерных томографов, это УЗИ, цифровые рентгены, в этом году мы доставим также ангиографы", - отметил координатор "Большой стройки".

Кроме того, программа продолжает заниматься восстановлением автодорог с целью обеспечения проезда автомобилей скорой помощи, полиции, ГСЧС, пожарных. В общей сложности с 2019 по 2021 годы было обновлено 13 тыс. км дорог, а к концу 2024 года планируется сделать 24 тыс. км.

Говоря о безопасной инфраструктуре, Тимошенко рассказал о планах создать в каждой громаде современный и освещенный парк.

"По инициативе президента в следующем году мы начинаем реконструкцию или строительство нового парка в каждой громаде. За этот год мы подготовили все, что возможно, и доделываем всю проектно-сметную документацию для того, чтобы каждая громада получила безопасный новый парк, где люди смогут отдыхать", - резюмировал он.