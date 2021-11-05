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Під Харковом відремонтували місцеву дорогу з найінтенсивнішим рухом

Автор: Наталія Гурковська

У Харківській області завершилися дорожньо-ремонтні роботи на дорозі обласного значення О-212553 "Харків - Липці - Борисівка", яка вважається однією із найбільш завантажених у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Харківської облдержадміністрації.

Враховуючи високу інтенсивність руху, під час ремонту на дорозі було проведено також комплекс робіт із забезпечення безпеки. Зокрема, тут було встановлено 3 інтерактивні радари для вимірювання швидкості. Також 2 світлофори були обладнані світлодіодними сигнальними опорами.

Додатково на дорозі встановили маячки для позначення пішохідних переходів та освітлення.

За останні кілька років дорогу О-212553 вже відремонтували на ділянці від Харкова до села Руські Тишки, а також відрізок у селищі Липці.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що, починаючи з наступного року, за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" 29 обласних лікарень будуть обладнувати вертолітними майданчиками.

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Велике будівництво