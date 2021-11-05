Під Харковом відремонтували місцеву дорогу з найінтенсивнішим рухом

Враховуючи високу інтенсивність руху, під час ремонту на дорозі було проведено також комплекс робіт із забезпечення безпеки. Зокрема, тут було встановлено 3 інтерактивні радари для вимірювання швидкості. Також 2 світлофори були обладнані світлодіодними сигнальними опорами.

Додатково на дорозі встановили маячки для позначення пішохідних переходів та освітлення.

За останні кілька років дорогу О-212553 вже відремонтували на ділянці від Харкова до села Руські Тишки, а також відрізок у селищі Липці.