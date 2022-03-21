UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Харьковом оккупанты захватили украинскую гуманитарную колонну, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о захвате оккупантами в Харьковской области украинской гуманитарной колонны. На данный момент нет связи с водителями и врачом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

По его словам, в Волчанске Харьковской области российские оккупанты захватили украинскую колонну с гуманитарным грузом. "Сейчас нет связи с шестью людьми - пятью водителями и одним врачом. Будем их освобождать. Будем снова и снова пытаться доставить нашим людям все необходимое", - добавил Зеленский.

Глава государства отметил, что в течение дня, 20 марта, работали только четыре гуманитарных коридора. Всего эвакуировано 7 295 людей. В Запорожье смогли добраться около четырех тысяч мариупольцев. Завтра планируется направить в Мариуполь еще автобусы, чтобы продолжить эвакуацию.

Как проходила сегодня эвакуация из Мариуполя - в фоторепортаже Getty Images.

Война России против Украины идет 26-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийХарьковГуманитарная помощьВойна России против Украины