Під Харковом окупанти захопили українську гуманітарну колону, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про захоплення окупантами в Харківській області української гуманітарної колони. На цей час немає зв'язку з водіями і лікарем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

За його словами, у Вовчанську Харківської області російські окупанти захопили українську колону з гуманітарним вантажем. "Зараз немає зв'язку з шістьма людьми-п'ятьма водіями і одним лікарем. Будемо їх звільняти. Будемо знову і знову намагатися доставити нашим людям все необхідне", - додав Зеленський.

Глава держави зазначив, що протягом дня, 20 березня, працювали тільки чотири гуманітарних коридори. Всього евакуйовано 7 295 людей. До Запоріжжя змогли дістатися близько чотирьох тисяч маріупольців. Завтра планується направити до Маріуполя ще автобуси, щоб продовжити евакуацію.