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Под Харьковом оккупанты обстреляли ж/д станцию: ранены двое проводников

Автор: Мария Кучерявец

В Харьковской области российские войска обстреляли железнодорожную станцию Купянск. В результате ранены два проводника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

"Сегодня, 25 февраля, в результате обстрела железнодорожной станции Купянск ранены два проводника. Одного железнодорожника ранен в живот, другой - в ногу. Сейчас коллеги находятся в больнице города, состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью руководитель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов заявил, что область атакуют из Сумского направления, Дергачева, Волчанска, Купянска.

Добавим, "Укрзализныця" временно остановила поезда в Харьков.

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УкрзализныцяХарьковВторжение России в Украину