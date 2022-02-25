RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Під Харковом окупанти обстріляли ж/д станцію: поранено двох провідників

Автор: Марія Кучерявець

У Харківській області російські війська обстріляли залізничну станцію Куп'янськ. Внаслідок чого поранено двох провідників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

"Сьогодні, 25 лютого, внаслідок обстрілу залізничної станції Куп'янськ поранено двох провідників. Одного залізничника поранено в живіт, іншого - в ногу. Наразі колеги знаходяться у лікарні міста, стан стабільний", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі керівник Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов заявив, що область атакують із Сумського напрямку, Дергачов, Вовчанська, Куп'янська.

Додамо, "Укрзалізниця" тимчасово зупинила поїзди у Харків.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяХарківВторгнення Росії до України