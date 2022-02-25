Під Харковом окупанти обстріляли ж/д станцію: поранено двох провідників

У Харківській області російські війська обстріляли залізничну станцію Куп'янськ. Внаслідок чого поранено двох провідників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.
"Сьогодні, 25 лютого, внаслідок обстрілу залізничної станції Куп'янськ поранено двох провідників. Одного залізничника поранено в живіт, іншого - в ногу. Наразі колеги знаходяться у лікарні міста, стан стабільний", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вночі керівник Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов заявив, що область атакують із Сумського напрямку, Дергачов, Вовчанська, Куп'янська.
Додамо, "Укрзалізниця" тимчасово зупинила поїзди у Харків.