Под Харьковом ночью сожгли три автомобиля, возбудили дело

Инцидент произошел сегодня около 4 часов утра. Злоумышленник поджег автомобиль Hyundai Tucson, но огонь перекинулся на соседние Buick Encore и MG 550. В результате сгорели все три автомобиля.

"Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - заявили в полиции.

Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Сейчас правоохранители устанавливают личность причастного и обстоятельства происшествия.

Фото: пожарные на месте инцидента (hk.npu.gov.ua)