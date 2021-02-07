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Під Харковом вночі спалили три автомобілі, порушено справу

Автор: Дмитро Левицький

У селищі Пісочин під Харковом сьогодні вночі невідомий спалив відразу три автомобілі, які стояли у дворі будинку на вулиці Кушнарьова. Правоохоронці вже порушили кримінальну справу.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

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Інцидент стався сьогодні близько 4-ї години ранку. Зловмисник підпалив автомобіль Hyundai Tucson, але вогонь перекинувся на сусідні Buick Encore та MG 550. В результаті згоріли всі три автомобілі.

"Відомості про подію внесені слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - заявили в поліції.

Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Зараз правоохоронці встановлюють особу причетного та обставини події.

Фото: пожежники на місці інциденту (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні в центрі Києва горіла кав'ярня "Бістро". Рятувальники евакуювали з закладу 5 людей, вони не постраждали.

Крім того, у Чернівцях сьогодні стався вибух в торговому центрі "Майдан". В результаті інциденту ніхто не постраждав.

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