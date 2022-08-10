Под Харьковом нашли тело замученного россиянами мужчины

По данным правоохранителей, 10 августа был проведен осмотр лесополосы, расположенной недалеко от села Малая Рогань возле Харькова. Ими были обнаружены останки тела мужчины со связанными руками.

"Потерпевшего убили российские военные, когда оккупировали указанный населенный пункт", - говорится в сообщении.

По одной из версии прокуроров, мужчину убили за пределами села, а позже тело привезли в лес. Однако рассматривается и версия, что мужчину убили на месте обнаружения.

Сейчас труп изъят и направлен для проведения необходимых экспертиз.