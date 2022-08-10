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Под Харьковом нашли тело замученного россиянами мужчины

Фото: Под Харьковом нашли тело замученного россиянами мужчины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители под Харьковом обнаружили тело мужчины, которого убили российские военные во время оккупации населенного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

По данным правоохранителей, 10 августа был проведен осмотр лесополосы, расположенной недалеко от села Малая Рогань возле Харькова. Ими были обнаружены останки тела мужчины со связанными руками.

"Потерпевшего убили российские военные, когда оккупировали указанный населенный пункт", - говорится в сообщении.

По одной из версии прокуроров, мужчину убили за пределами села, а позже тело привезли в лес. Однако рассматривается и версия, что мужчину убили на месте обнаружения.

Сейчас труп изъят и направлен для проведения необходимых экспертиз.

Напомним, что поселок Малая Рогань украинские военные отбили в конце марта.

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