ru ua
Чт, 31 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские военные отбили Малую Рогань: как выглядит уничтоженное село под Харьковом

Новина українською →
Среда 30 марта 2022 22:39
Украинские военные отбили Малую Рогань: как выглядит уничтоженное село под Харьковом Фото: ВСУ освободили малую Рогань Харьковской области (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Украинские военные освободили и очистили от оккупантов село Малая Рогань Харьковской области. Путинская армия ушла, однако оставила после себя много заминированных сюрпризов, а также, конечно, горе и руины.

Как выглядит освобожденный населенный пункт, рассказали в Минобороны Украины.

"Разрушенные дома, разбитые дороги, заминированные "подарки", брошенная вражеская техника, расстрелянные гражданские машины - так выглядит село вблизи Харькова. Российское преступление на каждом шагу!" - говорится в сообщении.

Военный ВСУ рассказывает, что оккупанты расстреливали гражданских, которые на машинах пытались покинуть поселок. Улики, то есть простреленные, сожженные авто, стоят на дороге.

"Орки расстреляли гражданскую машину... Вытащили гражданских, которые были в ней и фактически казнили", - рассказывает военный.

Малая Рогань находится на юго-востоке от Харькова.

Украинские военные отбили Малую Рогань: как выглядит уничтоженное село под Харьковом

Украинские военные отбили Малую Рогань: как выглядит уничтоженное село под ХарьковомУкраинские военные отбили Малую Рогань: как выглядит уничтоженное село под ХарьковомУкраинские военные отбили Малую Рогань: как выглядит уничтоженное село под ХарьковомУкраинские военные отбили Малую Рогань: как выглядит уничтоженное село под ХарьковомУкраинские военные отбили Малую Рогань: как выглядит уничтоженное село под Харьковом

Фото: Так сейчас выглядит Малая Рогань (Getty Images)

Ранее мы писали о 33-летней украинке, которая рассказала на весь мир о том, как ее насиловали оккупанты, пока маленький сын плакал в подвале.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
LITE
"Диета победителя" от Оксаны Скиталинской: что есть и пить, чтобы быть в тонусе
"Диета победителя" от Оксаны Скиталинской: что есть и пить, чтобы быть в тонусе