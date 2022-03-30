Украинские военные отбили Малую Рогань: как выглядит уничтоженное село под Харьковом
Украинские военные освободили и очистили от оккупантов село Малая Рогань Харьковской области. Путинская армия ушла, однако оставила после себя много заминированных сюрпризов, а также, конечно, горе и руины.
Как выглядит освобожденный населенный пункт, рассказали в Минобороны Украины.
"Разрушенные дома, разбитые дороги, заминированные "подарки", брошенная вражеская техника, расстрелянные гражданские машины - так выглядит село вблизи Харькова. Российское преступление на каждом шагу!" - говорится в сообщении.
Военный ВСУ рассказывает, что оккупанты расстреливали гражданских, которые на машинах пытались покинуть поселок. Улики, то есть простреленные, сожженные авто, стоят на дороге.
"Орки расстреляли гражданскую машину... Вытащили гражданских, которые были в ней и фактически казнили", - рассказывает военный.
Украинские военные сейчас "зачистили" село малую Рогань, которое на днях отбили от оккупанта!— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 30, 2022
Разрушенные дома, разбитые дороги, заминированные «подарки», брошенная вражеская техника, расстрелянные гражданские машины - так выглядит село близ Харькова.
российское преступление на каждом шагу! pic.twitter.com/9QOU6HEptt
Малая Рогань находится на юго-востоке от Харькова.
Фото: Так сейчас выглядит Малая Рогань (Getty Images)
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