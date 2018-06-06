Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Под Харьковом местные жители вышли на митинг с требованием расследовать смерть активиста Бычко

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 15:19
Фото: митинг в Эсхаре (facebook.com ЧЕСТНО-PRO-ЧУГУЕВ)
Фото: митинг в Эсхаре (facebook.com ЧЕСТНО-PRO-ЧУГУЕВ)

Вчера вечером активист Николай Бычко был обнаружен повешенным в лес

Под Харьковом в поселке Эсхар местные жители вышли на митинг с требованием расследовать обстоятельства смерти активиста Николая Бычко. Об этом со ссылкой на правозащитника Романа Лихачева сообщает местное издание "Город Х".

Как сообщается, жители Эсхара вышли на митинг под зданием поселкового совета. Отмечается, что участники митинга не верят в версию самоубийства Бычко. 

"Люди, которые собрались под стенами поссовета считают, что полиция делает все, чтобы дело не квалифицировали как убийство. Громада заблокировала автомобиль головы поселкового совета и требует его отставки", - говорится в сообщении.

Участие в митинге принимают около 300 человек.

 
 

Отметим, вчера вечером, 5 июня 2018 года, 23-летний активист Николай Бычко был обнаружен повешенным в лесу. По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "самоубийство". По словам матери активиста, Николай ушел из дома 4 июня около 16:30 - и после этого его никто не видел.

Напомним, в Одессе во вторник, 5 июня, неизвестные напали с ножом на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля НАБУ Виталия Устименко.

В Харькове снова "заминировали" 5 бизнес-центров В Харькове неизвестный пытался угнать маршрутку с пассажирами
Теги публикации: Харьков, Митинг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Вы все равно не поверите": Вакарчук прокомментировал слухи о президентстве
Застрелился известный украинский режиссер и писатель
Появился "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров
"Операция очень дорогая": Комаров призвал помочь тяжелобольной девочке из Житомирской области
On Top