Под Харьковом местные жители вышли на митинг с требованием расследовать смерть активиста Бычко

Вчера вечером активист Николай Бычко был обнаружен повешенным в лес

Под Харьковом в поселке Эсхар местные жители вышли на митинг с требованием расследовать обстоятельства смерти активиста Николая Бычко. Об этом со ссылкой на правозащитника Романа Лихачева сообщает местное издание "Город Х".

Как сообщается, жители Эсхара вышли на митинг под зданием поселкового совета. Отмечается, что участники митинга не верят в версию самоубийства Бычко.

"Люди, которые собрались под стенами поссовета считают, что полиция делает все, чтобы дело не квалифицировали как убийство. Громада заблокировала автомобиль головы поселкового совета и требует его отставки", - говорится в сообщении.

Участие в митинге принимают около 300 человек.

Отметим, вчера вечером, 5 июня 2018 года, 23-летний активист Николай Бычко был обнаружен повешенным в лесу. По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "самоубийство". По словам матери активиста, Николай ушел из дома 4 июня около 16:30 - и после этого его никто не видел.

Напомним, в Одессе во вторник, 5 июня, неизвестные напали с ножом на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля НАБУ Виталия Устименко.