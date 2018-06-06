Під Харковом місцеві жителі вийшли на мітинг з вимогою розслідувати смерть активіста Бичка

Вчора ввечері активіст Микола Бичко був виявлений повішеним у ліс

Під Харковом в селищі Есхар місцеві жителі вийшли на мітинг з вимогою розслідувати обставини смерті активіста Миколи Бичка. Про це з посиланням на правозахисника Романа Лихачова повідомляє місцеве видання "Город Х".

Як повідомляється, жителі Есхара вийшли на мітинг під будівлею селищної ради. Наголошується, що учасники мітингу не вірять у версію щодо самогубства Бичка.

"Люди, які зібралися під стінами селищної ради вважають, що поліція робить все, щоб справу не кваліфікували як вбивство. Громада заблокувала автомобіль голови селищної ради і вимагає його відставки", - йдеться в повідомленні.

Участь у мітингу беруть близько 300 осіб.

Відзначимо, вчора ввечері, 5 червня 2018 року, 23-річний активіст Микола Бичко був виявлений повішеним у лісі. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК України ("вбивство") з позначкою "самогубство". За словами матері активіста, Микола пішов з дому 4 червня близько 16:30 - і після цього його ніхто не бачив.

Нагадаємо, в Одесі у вівторок, 5 червня, невідомі напали з ножем на активіста Автомайдану, члена Ради громадського контролю НАБУ Віталія Устименко.