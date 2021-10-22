UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под Харьковом горел жилой дом, погибли три человека

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 22 октября в селе Красное (Харьковская область) вспыхнул пожар в одноэтажном частном доме. В результате инцидента погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"В 01:03 в с. Красное Лозовского района в частном жилом доме возник пожар в результате которого погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, в 06:58 пожар удалось ликвидировать на площади 80 м2.

Известно, что к тушению привлекалось 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

О причинах возгорания пока не сообщается.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковПожар