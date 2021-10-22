Под Харьковом горел жилой дом, погибли три человека

"В 01:03 в с. Красное Лозовского района в частном жилом доме возник пожар в результате которого погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, в 06:58 пожар удалось ликвидировать на площади 80 м2.

Известно, что к тушению привлекалось 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

О причинах возгорания пока не сообщается.