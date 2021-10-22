Під Харковом горів житловий будинок, загинули троє людей

Сьогодні, 22 жовтня у селі Червоне (Харківська область) спалахнула пожежа в одноповерховому приватному будинку. Внаслідок інциденту загинули чотири людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
"О 01:03 у с. Червоне Лозівського району в приватному житловому будинку виникла пожежа внаслідок якої загинуло 3 особи", - йдеться в повідомленні.
За інформацією рятувальників, о 06:58 пожежу вдалося ліквідувати на площі 80 м2.
Відомо, що до гасіння залучалося 10 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС.
Про причини займання поки не повідомляється.