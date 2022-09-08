Под Харьковом бойцы Нацгвардии взяли в плен двух боевиков из Луганской области (фото)

Спецназовцы Национальной гвардии Украины (НГУ) взяли в плен двух боевиков с документами так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства в Twitter .

"Пополнили обменный фонд, вместе с тем дали шанс некоторым "освободителям" вернуться домой не в пакете", - говорится в нем.

При этом боевики были задержаны, когда они пытались выехать из района ведения боевых действий возле одного из населенных пунктов в Харьковской области.