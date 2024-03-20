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У Харкові зросла кількість жертв та поранених в результаті удару РФ

Середа 20 березня 2024 16:48
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У Харкові зросла кількість жертв та поранених в результаті удару РФ Ілюстративне фото: Росія вдарила по Харкову 20 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Кількість жертв в результаті ракетного удару росіянами по місту Харків вдень 20 березня збільшилась до 4 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та прокуратуру Харківської області.

"На жаль, кількість загиблих внаслідок терористичного удару росіян по Харкову зросла до чотирьох", - написав Терехов у Telegram.

Раніше було відомом про трьох загиблих.

Окрім того прокуратура повідомила, що станом на 16:30 семеро людей були поранені внаслідок ракетного удару по Харкову.

Також за попередніми даними під завалами можуть знаходиться ще близько 10 осіб.

Удар по Харкову

У Харкові 20 березня пролунав вибух. Пізніше з'ясувалося, що окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди.

Пізніше стало відомо про попадання в Холодногірському районі, постраждалих і сильну пожежу. Наразі через обстріл Харкова 20 березня вже відомо про трьох загиблих та п'ятьох поранених. Окупанти вдарили по друкарні.

Нагадаємо, що крім пожежі, викликаної обстрілом російських окупантів, у Харкові горить одноповерхова складська будівля на вулиці Греківській, в районі Левади. Її гасять вісім підрозділів на автоцистернах.

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