У Харкові зросла кількість жертв та поранених в результаті удару РФ
Кількість жертв в результаті ракетного удару росіянами по місту Харків вдень 20 березня збільшилась до 4 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та прокуратуру Харківської області.
"На жаль, кількість загиблих внаслідок терористичного удару росіян по Харкову зросла до чотирьох", - написав Терехов у Telegram.
Раніше було відомом про трьох загиблих.
Окрім того прокуратура повідомила, що станом на 16:30 семеро людей були поранені внаслідок ракетного удару по Харкову.
Також за попередніми даними під завалами можуть знаходиться ще близько 10 осіб.
Удар по Харкову
У Харкові 20 березня пролунав вибух. Пізніше з'ясувалося, що окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди.
Пізніше стало відомо про попадання в Холодногірському районі, постраждалих і сильну пожежу. Наразі через обстріл Харкова 20 березня вже відомо про трьох загиблих та п'ятьох поранених. Окупанти вдарили по друкарні.
Нагадаємо, що крім пожежі, викликаної обстрілом російських окупантів, у Харкові горить одноповерхова складська будівля на вулиці Греківській, в районі Левади. Її гасять вісім підрозділів на автоцистернах.
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