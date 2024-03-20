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В Харькове возросло количество жертв и раненых в результате удара РФ

Среда 20 марта 2024 16:48
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В Харькове возросло количество жертв и раненых в результате удара РФ Иллюстративное фото: Россия ударила по Харькову 20 марта (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Число жертв в результате ракетного удара россиянами по городу Харьков днем 20 марта увеличилось до 4 человек.

Об этом сообщает мэр города Игоря Терехова и прокуратуру Харьковской области.

"К сожалению, количество погибших в результате террористического удара россиян по Харькову возросло до четырех", - написал Терехов в Telegram.

Ранее было известно о трех погибших.

Кроме того, прокуратура сообщила, что по состоянию на 16:30 семь человек были ранены в результате ракетного удара по Харькову.

Также по предварительным данным под завалами могут находиться еще около 10 человек.

Удар по Харькову

В Харькове 20 марта раздался взрыв. Позже выяснилось, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут находиться люди.

Позже стало известно о попадании в Холодногорском районе, пострадавших и сильном пожаре. Из-за обстрела Харькова 20 марта уже известно о трех погибших и пятерых раненых. оккупанты ударили по типографии.

Напомним, что кроме пожара, вызванного обстрелом российских оккупантов, в Харькове горит одноэтажное складское здание на улице Грековской, в районе Левады. Ее тушат восемь подразделений на автоцистернах.

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