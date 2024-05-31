Під завалами зруйнованої п'ятиповерхівки у Харкові зранку виявили тіло ще одного загиблого. Як зазначив мер міста, під завалами можуть знаходитися ще четверо осіб.

Таким чином кількість жертв у Харкові зросла до чотирьох. Троє осіб загинули внаслідок удару по п'ятиповерховому будинку. Там частково зруйновані з третього по п'ятий поверх. Постраждали 25 осіб, серед них дві дитини - хлопчик та дівчинка по 12 років.

Також загинув чоловік 1959 року народження внаслідок влучання ракети в землю на території підприємства.

Оновлено (9:35)

Синєгубов повідомив, що рятувальникам далося деблокувати тіло ще одного загиблого. Таким чином, внаслідок російської атаки вже пʼять жертв.

Фото: у Харкові зросла кількість жертв через нічну атаку (t.me/ihor_terekhov)