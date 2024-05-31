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У Харкові зросла кількість жертв через нічну атаку

Фото: у Харкові четверо осіб загинули через нічну атаку (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв у Харкові через нічний обстріл зросла. Під завалами зруйнованого будинку можуть бути ще люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Під завалами зруйнованої п'ятиповерхівки у Харкові зранку виявили тіло  ще одного загиблого. Як зазначив мер міста, під завалами можуть знаходитися ще четверо осіб.

Таким чином кількість жертв у Харкові зросла до чотирьох. Троє осіб загинули внаслідок удару по п'ятиповерховому будинку. Там частково зруйновані з третього по п'ятий поверх. Постраждали 25 осіб, серед них дві дитини - хлопчик та дівчинка по 12 років. 

Також загинув чоловік 1959 року народження внаслідок  влучання ракети в землю на території підприємства.

Оновлено (9:35)

Синєгубов повідомив, що рятувальникам далося деблокувати тіло ще одного загиблого. Таким чином, внаслідок російської атаки вже пʼять жертв.  

 

Фото: у Харкові зросла кількість жертв через нічну атаку (t.me/ihor_terekhov)

 

Що відомо про нічну атаку

Цієї ночі росіяни атакували Харків, випустивши п'ять зенітних ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області.

Крім того, окупанти випустили чотири дрони-камікадзе. Сили ППО збили їх у Київській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.

Також ворог атакував Київ крилатою ракетою "Іскандер-К", її знищили. Проте уламки збитої ракети впали у столиці. Виникла пожежа, пошкоджені СТО, автомийка, автівки та склад. У Голосіївському районі Києва внаслідок атаки знищено трансформаторну підстанцію.

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