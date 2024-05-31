Кількість жертв у Харкові через нічний обстріл зросла. Під завалами зруйнованого будинку можуть бути ще люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
Під завалами зруйнованої п'ятиповерхівки у Харкові зранку виявили тіло ще одного загиблого. Як зазначив мер міста, під завалами можуть знаходитися ще четверо осіб.
Таким чином кількість жертв у Харкові зросла до чотирьох. Троє осіб загинули внаслідок удару по п'ятиповерховому будинку. Там частково зруйновані з третього по п'ятий поверх. Постраждали 25 осіб, серед них дві дитини - хлопчик та дівчинка по 12 років.
Також загинув чоловік 1959 року народження внаслідок влучання ракети в землю на території підприємства.
Оновлено (9:35)
Синєгубов повідомив, що рятувальникам далося деблокувати тіло ще одного загиблого. Таким чином, внаслідок російської атаки вже пʼять жертв.
Фото: у Харкові зросла кількість жертв через нічну атаку (t.me/ihor_terekhov)
Цієї ночі росіяни атакували Харків, випустивши п'ять зенітних ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області.
Крім того, окупанти випустили чотири дрони-камікадзе. Сили ППО збили їх у Київській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.
Також ворог атакував Київ крилатою ракетою "Іскандер-К", її знищили. Проте уламки збитої ракети впали у столиці. Виникла пожежа, пошкоджені СТО, автомийка, автівки та склад. У Голосіївському районі Києва внаслідок атаки знищено трансформаторну підстанцію.
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