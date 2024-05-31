Под завалами разрушенной пятиэтажки в Харькове утром обнаружили тело еще одного погибшего. Как отметил мэр города, под завалами могут находиться еще четыре человека.

Таким образом количество жертв в Харькове возросло до четырех. Три человека погибли в результате удара по пятиэтажному дому. Там частично разрушены с третьего по пятый этаж. Пострадали 25 человек, среди них два ребенка - мальчик и девочка по 12 лет.

Также погиб мужчина 1959 года рождения в результате попадания ракеты в землю на территории предприятия.

Обновлено (9:35)

Синегубов сообщил, что спасателям удалось деблокировать тело еще одного погибшего. Таким образом, в результате российской атаки уже пять жертв.

Фото: в Харькове возросло количество жертв из-за ночной атаки (t.me/ihor_terekhov)