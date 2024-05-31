Число жертв в Харькове из-за ночного обстрела возросло. Под завалами разрушенного дома могут находиться еще люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Под завалами разрушенной пятиэтажки в Харькове утром обнаружили тело еще одного погибшего. Как отметил мэр города, под завалами могут находиться еще четыре человека.
Таким образом количество жертв в Харькове возросло до четырех. Три человека погибли в результате удара по пятиэтажному дому. Там частично разрушены с третьего по пятый этаж. Пострадали 25 человек, среди них два ребенка - мальчик и девочка по 12 лет.
Также погиб мужчина 1959 года рождения в результате попадания ракеты в землю на территории предприятия.
Обновлено (9:35)
Синегубов сообщил, что спасателям удалось деблокировать тело еще одного погибшего. Таким образом, в результате российской атаки уже пять жертв.
Фото: в Харькове возросло количество жертв из-за ночной атаки (t.me/ihor_terekhov)
Этой ночью россияне атаковали Харьков, выпустив пять зенитных ракет С-300/С-400 из Белгородской области.
Кроме того, оккупанты выпустили четыре дрона-камикадзе. Силы ПВО сбили их в Киевской, Запорожской, Днепропетровской областях.
Также враг атаковал Киев крылатой ракетой "Искандер-К", ее уничтожили. Однако обломки сбитой ракеты упали в столице. Возник пожар, повреждены СТО, автомойка, автомобили и склад. В Голосеевском районе Киева в результате атаки уничтожена трансформаторная подстанция.
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