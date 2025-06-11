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У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок нічного удару РФ

Фото: у Харкові зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість загиблих внаслідок російського удару вночі 11 червня зросла до чотирьох осіб. У лікарні померла ще одна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Щойно стало відомо про смерть ще однієї людини, що отримала поранення внаслідок сьогоднішнього нічного обстрілу", - повідомив Терехов.

За його словами, вранці у лікарні помер її чоловік, а зараз і вона.

Атака на Харків 11 червня

Нагадаємо, в ніч на 11 червня російські окупанти атакували Харків своїми ударними дронами.

Під атакою перебували Основ'янський і Слобідський райони міста.

Були прямі влучання у багатоповерхові будинки, приватний сектор, дитячі майданчики, громадський транспорт, комунальні та виробничі об'єкти, цивільні підприємства.

У деяких локаціях в місті виникло чимало пожеж.

За словами президента Володимира Зеленського, "кожна нова доба зараз - це нові підлі удари Росії, і майже кожен удар - показовий".

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки по Харкову загинули троє людей. Ще понад 60 людей було поранено. Дев'ятеро з постраждалих - діти.

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ХарківВійна в УкраїніАтака дронів