У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок нічного удару РФ

Атака на Харків 11 червня

Нагадаємо, в ніч на 11 червня російські окупанти атакували Харків своїми ударними дронами.

Під атакою перебували Основ'янський і Слобідський райони міста.

Були прямі влучання у багатоповерхові будинки, приватний сектор, дитячі майданчики, громадський транспорт, комунальні та виробничі об'єкти, цивільні підприємства.

У деяких локаціях в місті виникло чимало пожеж.

За словами президента Володимира Зеленського, "кожна нова доба зараз - це нові підлі удари Росії, і майже кожен удар - показовий".

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки по Харкову загинули троє людей. Ще понад 60 людей було поранено. Дев'ятеро з постраждалих - діти.

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