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В Харькове возросло количество погибших в результате ночного удара РФ

Фото: в Харькове возросло количество погибших в результате удара РФ (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Татьяна Степанова

Количество погибших в результате российского удара ночью 11 июня возросло до четырех человек. В больнице скончалась еще одна женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

"Только что стало известно о смерти еще одного человека, получившего ранения в результате сегодняшнего ночного обстрела", - сообщил Терехов.

По его словам, утром в больнице умер ее муж, а сейчас и она.

 

Атака на Харьков 11 июня

Напомним, в ночь на 11 июня российские оккупанты атаковали Харьков своими ударными дронами.

Под атакой находились Основянский и Слободской районы города.

Были прямые попадания в многоэтажные дома, частный сектор, детские площадки, общественный транспорт, коммунальные и производственные объекты, гражданские предприятия.

В некоторых локациях в городе возникло немало пожаров.

По словам президента Владимира Зеленского, "каждые новые сутки сейчас - это новые подлые удары России, и почти каждый удар - показательный".

Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки по Харькову погибли три человека. Еще более 60 человек были ранены. Девять из пострадавших - дети.

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ХарьковВойна в УкраинеАтака дронов