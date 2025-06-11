В Харькове возросло количество погибших в результате ночного удара РФ

Атака на Харьков 11 июня

Напомним, в ночь на 11 июня российские оккупанты атаковали Харьков своими ударными дронами.

Под атакой находились Основянский и Слободской районы города.

Были прямые попадания в многоэтажные дома, частный сектор, детские площадки, общественный транспорт, коммунальные и производственные объекты, гражданские предприятия.

В некоторых локациях в городе возникло немало пожаров.

По словам президента Владимира Зеленского, "каждые новые сутки сейчас - это новые подлые удары России, и почти каждый удар - показательный".

Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки по Харькову погибли три человека. Еще более 60 человек были ранены. Девять из пострадавших - дети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.