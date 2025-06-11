В Харькове возросло количество погибших в результате ночного удара РФ

Количество погибших в результате российского удара ночью 11 июня возросло до четырех человек. В больнице скончалась еще одна женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.
"Только что стало известно о смерти еще одного человека, получившего ранения в результате сегодняшнего ночного обстрела", - сообщил Терехов.
По его словам, утром в больнице умер ее муж, а сейчас и она.
Напомним, в ночь на 11 июня российские оккупанты атаковали Харьков своими ударными дронами.
Под атакой находились Основянский и Слободской районы города.
Были прямые попадания в многоэтажные дома, частный сектор, детские площадки, общественный транспорт, коммунальные и производственные объекты, гражданские предприятия.
В некоторых локациях в городе возникло немало пожаров.
По словам президента Владимира Зеленского, "каждые новые сутки сейчас - это новые подлые удары России, и почти каждый удар - показательный".
Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки по Харькову погибли три человека. Еще более 60 человек были ранены. Девять из пострадавших - дети.
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