У Харкові зросла кількість загиблих через удар РФ КАБами: що відомо

"Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки КАБами на Харків зростає. В лікарні помер 62-річний чоловік, який був доставлений медиками у вкрай важкому стані. Співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що ще двоє постраждалих знаходяться в реанімації у вкрай важкому стані. Наразі лікарі борються за їх життя.

Зазначимо, що до цього повідомлення, була інформація про трьох людей у важкому стані.