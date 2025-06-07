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У Харкові зросла кількість загиблих через удар РФ КАБами: що відомо

Ілюстративне фото: ще двоє постраждалих знаходяться в реанімації у вкрай важкому стані (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни ввечері, 7 червня, завдали по Харкову 4 удари авіабомбами. Внаслідок атаки кількість загиблих зросла до двох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки КАБами на Харків зростає. В лікарні помер 62-річний чоловік, який був доставлений медиками у вкрай важкому стані. Співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що ще двоє постраждалих знаходяться в реанімації у вкрай важкому стані. Наразі лікарі борються за їх життя.

Зазначимо, що до цього повідомлення, була інформація про трьох людей у важкому стані.

Обстріл Харкова 7 червня ввечері

Нагадаємо, сьогодні близко 17:35, російські окупанти завдали 4 удари керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста.

У Шевченківському районі ворог влучив по дитячій залізниці, у Київському - по приватних будинках. Як результат, пошкоджено: дві будівлі дитячої залізниці та 4 вагони, 2 приватні будинки і господарчу споруду.

Ввечері було відомо про 18 постраждалих. Проте трохи згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що у Харкові понад 40 постраждалих. Він назвав ці дії РФ "черговим звірячим вбивством".

Як зараз стало відомо, у місті вже двоє загиблих. Першою загиблою людиною було жінка 30 років, яку нещодавно призначили очільниці дитячої залізниці.

Подивиться фото наслідків атаки - можна в матеріалі РБК-Україна.

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