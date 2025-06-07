В Харькове возросло количество погибших из-за удара РФ КАБами: что известно

Россияне вечером, 7 июня, нанесли по Харькову 4 удара авиабомбами. В результате атаки количество погибших возросло до двух.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Количество пострадавших в результате вражеской атаки КАБами на Харьков растет. В больнице умер 62-летний мужчина, который был доставлен медиками в крайне тяжелом состоянии. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Он добавил, что еще двое пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за их жизнь.
Отметим, что до этого сообщения, была информация о трех людях в тяжелом состоянии.
Напомним, сегодня близко 17:35, российские оккупанты нанесли 4 удара управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам города.
В Шевченковском районе враг попал по детской железной дороге, в Киевском - по частным домам. Как результат, повреждены: два здания детской железной дороги и 4 вагона, 2 частных дома и хозяйственная постройка.
Вечером было известно о 18 пострадавших. Однако чуть позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Харькове более 40 пострадавших. Он назвал эти действия РФ "очередным зверским убийством".
Как сейчас стало известно, в городе уже двое погибших. Первым погибшим человеком была женщина 30 лет, которую недавно назначили руководительницей детской железной дороги.
Посмотрит фото последствий атаки - можно в материале РБК-Украина.
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