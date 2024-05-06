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У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашнього обстрілу

Понеділок 06 травня 2024 08:41
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У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашнього обстрілу Фото: Обстріл Харкова 5 травня (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Валерія Поліщук

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашнього обстрілу російських загарбників. Наразі отримали поранення 16 осіб.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілу КАБ по Шевченківському та Київському районах міста пошкоджено 14 багатоквартирних будинків.

Також постраждали три автомобілі, медзаклад, гуртожиток, офісна будівля, вісім приватних будинків, гаражі, кафе. До того ж в результаті атаки зруйновано три приватні будинки.

Обстріли Харкова

Обстріли Харкова розпочалися 24 лютого 2022 року, з перших годин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З того часу місто зазнає регулярних бомбардувань та обстрілів з боку російських військ.

За цей час Харків став одним із міст, що найбільше постраждали від війни. Багато житлових будинків, шкіл, лікарень та інших цивільних об'єктів зруйновані або пошкоджені.

5 травня 2024 року російські окупанти завдали авіаудару по Шевченківському району Харкова. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, приватні будівлі та автомобілі.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, але згодом кількість поранених зросла до 15.

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