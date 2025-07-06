У Харкові зросла кількість постраждалих: серед них маленька дитина

Обстріл Харкова

Нагадаємо, що кілька годин тому росіяни двічі атакували Харків дронами. Зокрема, під атакою були Київській, Шевченківській та Новобаварський райони.

Мер міста Ігор Терехов інформував, що попередньо, у Новобаварському районі дрон влучив по приватному сектору. В цьому ж районі постраждала 46-річна жінка.

Крім того, у Шевченківському районі на місцях влучань виникли пожежі.

Детальніше про атаку - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.