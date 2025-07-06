В Харькове возросло количество пострадавших: среди них маленький ребенок

Обстрел Харькова

Напомним, что несколько часов назад россияне дважды атаковали Харьков дронами. В частности, под атакой были Киевской, Шевченковской и Новобаварский районы.

Мэр города Игорь Терехов информировал, что предварительно, в Новобаварском районе дрон попал по частному сектору. В этом же районе пострадала 46-летняя женщина.

Кроме того, в Шевченковском районе на местах попаданий возникли пожары.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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