В Харькове возросло количество пострадавших: среди них маленький ребенок

В ночь на 6 июля, россияне атаковали Харьков дронами. В результате обстрела количество пострадавших возросло, среди них есть ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Он уточнил, что количество пострадавших из-за массированной атаки дронов возросло до двух человек.
"В результате обстрела Шевченковского района, девочка в возрасте 2,8 месяцев получила острую реакцию на стресс. Ей также оказывается необходимая медицинская помощь", - уточнил Синегубов.
Напомним, что несколько часов назад россияне дважды атаковали Харьков дронами. В частности, под атакой были Киевской, Шевченковской и Новобаварский районы.
Мэр города Игорь Терехов информировал, что предварительно, в Новобаварском районе дрон попал по частному сектору. В этом же районе пострадала 46-летняя женщина.
Кроме того, в Шевченковском районе на местах попаданий возникли пожары.
Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.
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