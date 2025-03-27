У Харкові зросла кількість постраждалих після масованого удару РФ

Обстріл Харкова та області

Ввечері середи, 26 березня, російська армія завдала масштабного дронового удару по Харкову.

Протягом однієї години росіяни щонайменше 12 разів вдарили по Харкову бойовими дронами. Зафіксовано пошкодження житлових будинків у низці районів міста.

Станом на вечір, 26 березня було відомо про вісім постраждалих. Крім того, росіяни атакували Золочів в Харківській області за допомогою дрону. Внаслідок атаки постраждали кілька людей, зокрема 14-річна дівчина.

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